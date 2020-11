Es gab zu "Kraft durch Freude" auch ein Lied. Bildrechte: imago/Arkivi

In Prora auf der Insel Rügen legte die nationalsozialistische Gemeinschaft "Kraft durch Freude" (KdF) im Mai 1936 den Grundstein für ein Projekt ungeheuren Ausmaßes: dem "KdF-Seebad Rügen". Der Kern des Seebads bestand aus acht aneinandergereihten baugleichen Häuserblöcken, die sich auf einer Länge von viereinhalb Kilometern entlang der Ostsee erstrecken. In diesem Ferienobjekt, in dem alle Fenster aufs Meer hinausgehen, sollten 20.000 "Volksgenossen" gleichzeitig Urlaub machen können. Im Volksmund wurde die Anlage "Koloss von Prora" genannt. Sie war das ehrgeizigste und sogleich bekannteste Projekt der Gemeinschaft "Kraft durch Freude", mit dem sie sogar international für Furore sorgte: Der Entwurf wurde auf der Weltausstellung in Paris 1937 mit dem "Grand Prix" ausgezeichnet. Aufstellerbild am NVA Museum in Prora. Umbau eines Teilabschnitts der 1936 begonnenen KdF-Ferienanlage Prora zu Ferienwohnungen und einem Hotel. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Nach dem Vorbild Benito Mussolinis

Die Gemeinschaft "Kraft durch Freude" wurde am 27. November 1933 gegründet. Als Vorbild diente das Freizeitwerk "Dopolavoro" (Nach der Arbeit) des italienischen Diktators Benito Mussolini. Robert Ley, der nach der Machtergreifung der NSDAP zum Chef der "Deutschen Arbeitsfront" ernannt worden war, hatte Mussolinis "Dopolavoro" bei einem Besuch im Sommer 1933 in Italien kennengelernt und war sofort begeistert gewesen. Bei seiner Rückkehr unterbreitete er Hitler den Vorschlag, in Deutschland eine ähnliche Organisation zu gründen. Der "Führer" war sofort einverstanden. Schließlich sollte auch die Freizeit der Deutschen fortan der Erbauung und Ertüchtigung im Geiste des Nationalsozialismus dienen. Der italienische Diktator Benito Mussolini Bildrechte: imago/United Archives International

Ertüchtigung im Geiste des Nationalsozialismus

Die NS-Propaganda wurde nicht müde, "Kraft durch Freude" als eine Organisation zu preisen, die soziale Ungleichheiten einebnet und eine Volksgemeinschaft konstituiert, in der jeder Deutsche unabhängig von Schicht und Einkommen dieselben Rechte auf Erholung und Entspannung besitzt. Ebenso wichtig war den Nazi-Herrschern auch die Volkserziehung. Im Grunde stand hinter der Gründung der Organisation "Kraft durch Freude" bereits der Gedanke an die Vorbereitung des Krieges, zu dem, nach Lesart der Nationalsozialisten, schließlich nur ein in jeder Hinsicht gestähltes und gesundes Volk imstande sei.

Das "KdF"-Programm war von Anfang an aber durchaus vielfältig. Es bot neben der Organisation von Fernreisen und Tagesausflügen den Besuch von Ausstellungen und Theateraufführungen an, aber auch Kurse für Nichtschwimmer, Trachtenabende, Sängerwettstreite, Sportveranstaltungen und Nähabende. Sogar mit einem eigenen Auto lockte "Kraft durch Freude".

Urlaub mit "Kraft durch Freude"

Am beliebtesten bei den deutschen "Volksgenossen" waren zweifellos die von "Kraft durch Freude" organisierten Reisen. Insgesamt 43 Millionen Urlaubs- und Tagesausflüge verkaufte das von "KdF" betriebene "Amt für Reisen, Wandern und Urlaub" zwischen 1933 und 1939. "Kraft durch Freude" war damals der größte Reiseveranstalter weltweit. Hoch im Kurs standen Städtetrips und Wanderungen. Die Ausflügler wurden mit Bussen oder der Eisenbahn zu ihren Zielen transportiert. Lediglich fünf Reichsmark kostete ein solcher Ausflug - bei einem Durchschnittsverdienst von rund 150 Reichsmark für jedermann durchaus erschwinglich. Regelmäßig verkehrten aber auch "KdF"-Sonderzüge von der Reichshauptstadt Berlin nach Oberbayern oder an die Ostsee. "KdF"-Auto: VW-Käfer Bildrechte: imago/teutopress

Mit der "Wilhelm Gustloff" auf Kreuzfahrt