Im Mai 1989 hatte Ungarn mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs an seiner Grenze zu Österreich begonnen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der fernen DDR, obwohl das Staatsfernsehen kein einziges Wort darüber verloren hatte. Immer mehr DDR-Bürger reisten im Sommer 1989 nach Ungarn, in der Hoffnung, ohne Mühe in den Westen gelangen zu können. Was sie nicht wussten: Der Sicherungszaun an der österreichisch-ungarischen Grenze war zwar Vergangenheit, der Schießbefehl galt aber nach wie vor, ähnlich wie in der DDR. Das wurde Kurt-Werner Schulz zum Verhängnis - nur zweieinhalb Monate vor dem Fall der Berliner Mauer.