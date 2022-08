Am späten Nachmittag des 21. August 2015 finden sich etwa 1.000 Menschen in der Kleinstadt Heidenau bei Dresden zusammen, um gegen eine neu eröffnete Flüchtlingsunterkunft zu protestieren. Zu den fremdenfeindlichen Protesten sind Neonazis und Rechtsradikale extra angereist. Der NPD-Stadtrat Rico Rentzsch hatte zum Protest gegen die Einrichtung des Notaufnahmelagers aufgerufen. Am Abend eskalieren die Demonstrationen vor der Flüchtlingsunterkunft. Die Demonstrierenden attackieren Polizeikräfte und Journalisten mit Böllerflaschen und Steinen. In der selben Nacht kommen Flüchtlinge in Heidenau an, die nur unter Polizeischutz ihr Quartier in einem früheren Baumarkt beziehen können. Auch in der Nacht darauf kommt es zu Krawallen. Bereits im Juni 2015 hatte es ähnliche Attacken gegen Flüchtlinge in Freital und Dresden gegeben.