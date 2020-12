Lech Wałęsa stammt aus einer Bauernfamilie eines nordpolnischen Dorfes. Er macht eine Ausbildung zum Elektriker und arbeitet ab 1967 auf der Leninwerft in Danzig. 1969 heiratet er und hat mit seiner Frau Danuta insgesamt acht Kinder.

Gestreikt, verhaftet, arbeitslos

Als gewählter Betriebsrat tritt er bei den blutig niedergeschlagenen Streiks von 1970, dei denen 80 Arbeiter getötet wurden, erstmals öffentlich in Erscheinung. Wałęsasist damals 27 Jahre alt. Er galt als einer der Anführer des Streiks und wurde verhaftet. In diesem Arrest kam er auch mit dem polnischen Geheimdienst in Kontakt. - Es bleibt nicht das einzige Mal. Nach einer weiteren Streikaktion 1976 wurde Lech Wałęsa fristlos entlassen.

Freie Gewerkschaft gegründet

Bei neuen Streiks 1980 fordern die Arbeiter der Leninwerft unter anderem erfolgreich, dass Wałęsa wieder eingestellt wird. Am 30. August 1980 einigt sich das kommunistische Regime mit den Streikenden - jubelnde Arbeiter tragen Lech Wałęsasauf den Schultern zurück zur Werft.

Das Danziger Abkommen

Tags drauf unterschreibt Lech Wałęsa ein Abkommen mit der kommunistischen Regierung über die Gründung freier Gewerkschaften. Wałęsas Kommentar: "Wir haben alles erreicht, was sich in dieser Situation erreichen ließ". Im September 1980 wird Solidarność gegründet – die erste unabhängige Gewerkschaft im sowjetischen Bereich. Die Gewerkschaft wird zur Massenbewegung mit bald zehn Millionen Mitgliedern, mit Lech Wałęsa an der Spitze.

Das Blatt wendet sich

Doch schon im Dezember 1981 dreht sich das Blatt wieder gegen die Arbeiterbewegung – der polnische Staatschef Wojciech Jaruzelski verhängte das Kriegsrecht und verbot die Gewerkschaft Solidarność. Ihre Führer werden verhaftet. Dennoch kommt es am zweiten Jahrestag der Gewerkschaftsgründung, am 31. August 1983, zu Unruhen in Warschau.

Friedensnobelpreis - in Abwesenheit verliehen

Im Herbst 1983 wird Lech Wałęsa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet - doch zur Verleihung am 10. Dezember reist seine Ehefrau Danuta mit dem 13-jährigen Sohn nach Oslo. Wałęsa fürchtet, dass ihm die Rückkehr nach Polen verweigert wird. In jenem Jahr hagelt es regelrecht Auszeichnungen für Wałęsa - das Signal ist klar: Der polnischen Gewerkschaftsführer findet international Beachtung.

Mitte 1988 geht eine neue Streikwelle durchs Land, angeführt von der weiter verbotenen Gewerkschaft Solidarność. Jaruzelskis Regierung stimmt im Februar 1989 Gesprächen mit der Opposition zu. Ein Runder Tisch im April 1989 führt zu teilweise freien Wahlen. Solidarność gewinnt am 4. Juni 1989 alle Sitze, die ihr möglich sind und die Kommunisten rücken in die Opposition.

Vom Elektriker zum Staatsmann