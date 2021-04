Aber er führt seine Tochter an die Medizin heran und hilft ihr, DDR-Hürden zu umgehen: Weil Bergmann-Pohl der Arbeiter-und-Bauern-Hintergrund fehlt, wird sie zunächst nicht zum Studium zugelassen. Ihr Vater verschafft ihr aber einen Praktikumsplatz in der Berliner Gerichtsmedizin. Zwei Jahre später kann sie ihr Medizinstudium an der Berliner Humboldt-Universität beginnen. Sie absolviert eine Ausbildung zur Fachärztin für Lungenkrankheiten , promoviert und wird 1980 die jüngste Klinikchefin der DDR.

Sabine Bergmann-Pohl während einer Sitzung der Volkskammer in Ost-Berlin am 28.09.1990

Sabine Bergmann-Pohl während einer Sitzung der Volkskammer in Ost-Berlin am 28.09.1990

Sabine Bergmann-Pohl während einer Sitzung der Volkskammer in Ost-Berlin am 28.09.1990 Bildrechte: dpa

Ihr wird nahegelegt, Mitglied der SED zu werden. Sie lehnt ab, tritt stattdessen in die CDU ein, eine der sogenannten Blockparteien der DDR. So habe sie den "Druck von sich nehmen" können, sagt sie später. Die gläubige Christin fängt an, sich für Gesundheitspolitik einzusetzen. Der politische Umbruch in der DDR verändert dann auch ihr Leben weiter: Die Mutter von zwei Kindern ist Stellvertreterin für den Gesundheitsbereich am zentralen Runden Tisch und kandidiert für die Volkskammerwahlen am 18. März 1990.