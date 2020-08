Günther Krause galt als politischer Shooting-Star der DDR Bildrechte: Bundesarchiv

Nach dem Abitur 1972 leistet der in Halle geborene Krause seinen Wehrdienst bei der NVA ab und schließt ein Studium an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar an. Rechentechnik und Datenverarbeitung sind seine Schwerpunkte – Krause hat den Blick fürs Detail. Er arbeitet für das Wohnungsbaukombinat in Rostock und an der Ingenieurhochschule Wismar, promoviert in Architektur und Bauwesen in Weimar, 1987 folgt seine Habilitation. Eine Stufe nach der anderen erklimmt er auf der Karriereleiter, sehr sicher und souverän, wenn auch unauffällig. Wie viele seiner Weggefährten der letzten Regierung der DDR tritt auch er der DDR-Blockpartei CDU bei, mitten in der Studienzeit. Eine Flucht vor der SED sei es gewesen, sagt er später. Von 1987 bis 1989 ist er CDU-Kreisvorsitzender in Bad Doberan. Bei der Volkskammerwahl am 18. März 1990 wird er zum Vorsitzenden des neugegründeten Landesverbandes der CDU in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Einen Tag später meldet sich Lothar de Maizière am Telefon mit der eiligen Nachricht: