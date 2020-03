Die ehemalige DDR-Staatspartei kämpfte zwar mit massivem Mitgliederschwund, hatte aber noch immer ca. 700.000 mehr oder weniger treue Anhänger und mit Gregor Gysi und Hans Modrow reformwillige und in den Augen vieler auch vertrauenswürdige neue Vorreiter. Auf dem SDP-Parteitag sprach am 23. Februar SPD-Kanzlerkandidat der SPD, Oskar Lafontaine. Er bremste die Forderungen nach einer schnellen Währungsunion. Und auch das Thema Deutsche Einheit wollte Lafontaine langsam angehen: "Sozialdemokraten können nur eine deutsche Einheit als Vorstufe zu einer europäischen Einheit befürworten." Auf diesem Parteitag wurde Willy Brandt zum Ehrenvorsitzenden der Ost-SPD gewählt. Damit hatten die Sozialdemokraten ein prominentes Zugpferd für den Wahlkampf - und tatsächlich sahen Beobachter die SPD schon als Wahlsieger. Umfragen ergaben im Februar 1990, dass mehr als 54 Prozent der DDR-Bürger sozialdemokratisch wählen wollten.

Die West-CDU tat sich schwerer damit, durch die direkte Unterstützung einer Partei in den Wahlkampf einzugreifen. Ihr Problem: Die Schwesterpartei im Osten war als ehemalige Blockpartei und Steigbügelhalterin der SED belastet. Aber als mit dem Demokratischen Aufbruch und der DSU zwei neue unbelastete Gruppierungen zusammen mit der Ost-CDU ein Wahlbündnis eingingen, schwanden diese Hemmungen. Und so unterstütze die CDU den Wahlkampf dieser "Allianz für Deutschland" mit 4,5 Millionen Mark.

Das große Plus der Allianz bestand in ihrem "Kanzlerbonus". Helmut Kohl hatte sich schon im Dezember 1989 bei seinem Besuch in Dresden als Befürworter der Deutschen Einheit zu erkennen gegeben - auf ihn richteten sich die Hoffnungen vieler DDR-Bürger. Die konservative Allianz konnte sich im Wahlkampf in Szene setzen als die Kraft, die am konsequentesten die alten SED-Strukturen und Seilschaften zerschlagen würde, die sich am klarsten zu einer schnellen Wiedervereinigung bekannte und die mit dem starken Kanzler aus dem Westen auch den notwendigen Rückhalt dafür haben würde.