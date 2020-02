Die Familie Melkus sorgt seit den 1950er-Jahren für Furore in der ostdeutschen Renngemeinde. Kopf der Familie ist damals Heinz Melkus . Er ist nicht nur erfolgreicher Rennfahrer, sondern liefert auch Ideen zum Bau von Rennwagen. Die fertigt er ab 1951 selbst. Einfach, weil ihm das, was auf den Rennstrecken zu finden ist, zu langsam ist.

Verheiratet ist er mit der Lehrerin Johanna. Beide haben zwei Söhne, Ullrich und Peter. Die Rennleidenschaft bekommen die schon in die Wiege gelegt. Mit fünf gibt es für Ullrich das erste eigene Auto.

Ich habe hinten an das Auto einen Besenstiel gemacht und dann habe ich ihn geschoben. Dann hat der mit fünf, sechs Jahren gelernt, wie der mit diesem Auto lenken und bremsen kann.

Peter Melkus vor dem einzigen Sportwagen der DDR, Dresden, 2010 Bildrechte: dpa

Der vier Jahre jüngere Bruder Peter Melkus wird ebenfalls vom Rennfieber des Vaters angesteckt. "Bei mir ging es sehr spät los, ich war eher so ein emotionaler Typ. Ich habe gern gemalt, bin gern in der Landschaft rumgesaust, habe Indianer gespielt und bin erst sehr spät zum Rennsport gekommen. So mit 12 Jahren", erinnert sich Peter Melkus.