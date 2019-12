Mode in der DDR: Schönheit im Einheitsgrau

Mode - sie soll individuell sein, schick, gerne aus teuren, zumindest aber ausgefallenen Stoffen - das war auch in der DDR nicht anders. Um dem sehnsüchtigen Blick nach Westen zu begegnen, musste eine Alternative her zum Angebot von Konsument und Co. Deshalb wird 1970 das Modeunternehmen EXQUISIT gegründet. Schicke Mode im Staatsauftrag.