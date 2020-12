Die Geheime Feldpolizei blieb in den Kriegsjahren fast immer "unterm Radar" und war schwer greifbar. Es waren Männer, die in ihrer Funktion ein Zwitter-Dasein führten: Sie unterstanden dem Oberkommando der Wehrmacht und gehörten gleichzeitig dem SS-Sicherheitsapparat von Heinrich Himmler an. Wie ging das?