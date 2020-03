Eine Szene, die Leni Riefenstahl am besten beschreibt, ist folgende: Leni, am 22. August 1902 in Berlin geboren, will als Mädchen Tanzunterricht nehmen. Der Vater, ein Geschäftsmann, lehnt das entschieden ab. Doch Leni, die als willensstark, ehrgeizig und vielseitig Interessiert gilt, geht mit dem Wissen ihrer Mutter trotzdem Tanzen. Als der Komplott der beiden auffliegt, drohte der Vater mit Scheidung ... und meldet sie danach selber bei der berühmten russischen Tänzerin Eugenie Eduardowa an.

Der Film als neue Aufgabe

Doch die Tänzerkarriere von Riefenstahl kommt auf Grund vieler Knochenbrüche nicht zustande. Über Umwege gerät sie an den Begründer des "Bergfilm"-Genres: Arnold Franck. Von ihm lernt sie, mit der Kamera umzugehen.

Er lehrte mich, dass man alles gleich gut fotografieren müsse: Menschen, Tiere, Wolken, Wasser, Eis ... Bei jeder Aufnahme gehe es darum, das Mittelmaß zu überschreiten, von der Routine wegzukommen und alles möglichst mit einem neuen Blick zu sehen. Leni Riefenstahl zitiert nach: Anna Maria Sigmund - "Die Frauen der Nazis"

Zwar übernimmt sie in einigen Heimatfilmen Rollen als Schauspielerin. Doch so richtig kommt auch die Schauspielerkarriere nicht in Fahrt. Und so gründet sie 1931 eine eigene Filmproduktionsgesellschaft.

Buchcover von Anna Maria Sigmund: "Die Frauen der Nazis" Bildrechte: Heyne Bücher Ich fühlte, dass der Film eine Aufgabe für mich sein könnte, ein neuer Inhalt. Leni Riefenstahl zitiert nach: Anna Maria Sigmund - "Die Frauen der Nazis"

"Sehr geehrter Herr Hitler ..."

Als sie 1932 ihren Film "Das blaue Licht - Eine Berglegende aus den Dolomiten" auf einer Tournee vorstellt, besucht sie einen Auftritt von Adolf Hitler im Berliner Sportpalast. Riefenstahl ist begeistert und schreibt Hitler einen Brief.

Sehr geehrter Herr Hitler, vor kurzer Zeit habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine politische Veranstaltung besucht ... Ich muss gestehen, dass Sie und der Enthusiasmus der Zuhörer mich beeindruckt haben. Mein Wunsch wäre, Sie persönlich kennen zu lernen ... Leni Riefenstahl zitiert nach: Anna Maria Sigmund - "Die Frauen der Nazis"

Und Hitler antwortete ihr. Es folgt ein Treffen am Nordseestrand und Riefenstahl stellt danach fest, wie sympathisch und liebenswürdig der Privatmensch Hitler sei - so ganz anders als der politische Agitator. Kurze Zeit nach ihrem Treffen bricht Riefenstahl zu einem Dreh nach Grönland auf, von dem sie Ende 1932 wieder nach Deutschland kommt. Ab da besucht sie regelmäßig Feste und Geselligkeiten von hohen NSDAP-Funktionären.

Auftrag: "Künstlerische Gestaltung des Reichsparteitages"

Leni Riefenstahl während der Dreharbeiten. Bildrechte: imago/United Archives Adolf Hitler wird schnell Fan von Leni Riefenstahl und überlegt - gemeinsam mit Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels - wie er sie für seine Propagandazwecke einsetzen könnte. Mit Erfolg. Zwar klappt ein geplanter "Hitlerepos" nicht, dafür aber der Film "Sieg des Glaubens" über den fünften Reichsparteitag der NSDAP. Am 1. Dezember 1933 feiert der Streifen unter großem Beifall Premiere.

Schon ein Jahr später bekommt Riefenstahl erneut einen Auftrag. Dieser sieht die "künstlerische Gestaltung des Nürnberger Reichsparteitages 1934" vor. So groß der Auftrag ist, so groß sind auch die Herausforderungen. Denn zum einen stehen nur zwei Wochen Vorbereitungszeit zur Verfügung. Zum anderen wird Riefenstahl und ihr Team durch die Parteigenossen während der Dreharbeiten behindert. Keiner will gefilmt werden.

Kameraleute auf Rollschuhen

Blick auf den Ufa-Palast in Berlin während der Uraufführung des Leni-Riefenstahl-Films "Triumph des Willens" 1934. Bildrechte: dpa Mit 120 Mitarbeitern, Kameraequipment aus Hollywood und einem klaren Plan schafft es Leni Riefenstahl trotzdem, alles Material in den Kasten zu bekommen und damit Filmgeschichte zu schreiben. Nicht nur der "Wochenschaucharakter" des Filmes, sondern auch die Effekte, sind eine Novität. So befestigt Riefenstahl beispielsweise an Fahnenstangen Lifts, auf denen Kameras montiert werden, um so Fahraufnahmen zu generieren. Auch müssen Kameraleute auf Geheiß von Riefenstahl Rollschuhfahren üben - damit die Aufnahmen geschmeidiger und fließender werden. Kameraschwenks werden von Feuerwehrleitern aus aufgenommen. Zusätzlich filmte das Team fünf Stunden - ohne Pause - die patroullierenden Soldaten auf dem Nürnerberger Luitpoldshain. Dem hollywoodgleichem Epos gibt Adolf Hitler am Ende selbst den Namen: "Triumph des Willens".

Zwei Millionen Reichsmark für den nächsten Streifen

Die Regisseurin dreht noch zwei kleinere Filme für die NSDAP, bevor sie 1936 mit dem nächsten großen Projekt - der Dokumentation über die XI. Olympischen Sommerspiele - betraut wird. Riefenstahl zögert: 100 Wettkämpfe nur zu dokumentieren erscheint ihr reizlos. Also schreibt sie ein Drehbuch über die Olympischen Spiele. Produktionszeit: Drei Jahre. Finanzierung: Über die Film-Kreditbank des Reichs-Propagandministeriums.