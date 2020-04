Er hat schon im Lager gewusst, lieber Gott, wenn du mich hier rauslässt, dann muss ich die Geschichte dieses Kindes aufschreiben für die Jugend.

So erinnerte sich Kiki Apitz, die Witwe des Schriftstellers Bruno Apitz. Und tatsächlich: 1958 erschien Apitz' Roman "Nackt unter Wölfen" im Mitteldeutschen Verlag Halle. Es ist die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte eines jüdischen Kindes, das von kommunistischen Häftlingen des KZ Buchenwald auf wundersame Weise gerettet wird – eine Geschichte biblischen Ausmaßes.

Bestseller stützt Gründungsmythos der DDR

Bruno Apitz, 1975 Bildrechte: dpa Das Buch avancierte schnell zu einem Bestseller, nicht nur in der DDR - in mehr als 30 Sprachen wurde es übersetzt und erreichte eine Gesamtauflage von mehr als zwei Millionen Exemplaren. In der DDR war "Nackt unter Wölfen" bis 1990 Schullektüre – kaum ein Kind, das das Buch nicht gelesen hätte. Doch nicht nur das: Die Staats- und Parteiführung instrumentalisierte den Roman überdies als einen wesentlichen Bestandteil des antifaschistischen Gründungsmythos der DDR. Ein Aspekt, der später noch für Aufsehen sorgte.

Fiktion und Wirklichkeit

Zwischen den tatsächlichen Vorgängen um Stefan Jerzy Zweig und Apitz' Roman - der ja kein Tatsachenbericht, sondern ein künstlerisch gestaltetes Werk ist - gibt es einige Unterschiede. Die historische Figur, die als Vorlage für den Roman diente - Stefan Jerzy Zweig - sagte später über das Buch:

Das ist nicht meine Geschichte. Das ist die Geschichte von Buchenwald. Und ich bin ein Mosaikstein. Stefan Jerzy Zweig

"Dieser Junge stirbt nicht"

Stefan Jerzy Zweig im Interview Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In "Nackt unter Wölfen" wird das "Buchenwaldkind" in einem Koffer ins Lager gebracht und die SS weiß nichts von seiner Existenz. In Wirklichkeit kam der damals Dreijährige an der Hand des Vaters und unter den Augen der SS ins Konzentrationslager Buchenwald, nach tagelangem Transport im Viehwaggon. Unter der Häftlingsnummer 67509 wurde der Junge ins Lager aufgenommen, Verhaftungsgrund laut Häftlingsakte: "Polit Pole Jude".

Bei Apitz sind es zudem ausschließlich kommunistische Häftlinge, die dem Kind das Leben retten, der Vater spielt dabei keine Rolle. Tatsächlich war es aber der Vater, dem es gelang, das Kind am Leben zu erhalten - auch mit Hilfe einiger Kapos. Willi Bleicher, Kapo der Effektenkammer, den Stefan Jerzy Zweig ebenso wie Robert Siewert, Franz Leitner und andere als seine Retter betrachtet, erinnerte sich:

Unter den nackten, bärtigen Gestalten das Kindchen. Ich hatte etwa zehn Jahre nichts Kindliches mehr gesehen. Da stand es mit seinen großen Augen, so fragend. Und ich entschied: Dieser Junge stirbt nicht. Willi Bleicher

Buchenwald überlebt: Das grenzt an ein Wunder