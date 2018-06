Zweikampf in knöcheltiefer Pfütze: Der polnische Abwehrspieler Antoni Szymanowski (l.) und Gerd Hölzenbein. Bildrechte: dpa

"Die Verhältnisse waren katastrophal", erinnerte sich Jahre später Grzegorz Lato. An ein reguläres Fußballspiel war tatsächlich nicht zu denken. Die Spieler rutschten unentwegt aus, bei jedem Schritt spritzte das Wasser und der Ball versank ständig in den Pfützen. "Man konnte kein Passspiel machen", klagte der deutsche Nationalspieler Bernd Hölzenbein einmal im "Kicker tv". "Der Ball ist ja nach zehn Zentimetern einfach liegengeblieben." Exemplarisch ist eine Szene in der ersten Halbzeit: Grzegorz Lato war urplötzlich allein vor dem deutschen Tor aufgetaucht. Er umkurvte Torwart Sepp Maier und musste den Ball jetzt nur noch ins leere Tor schieben. Aber der Ball blieb kurz vor der Torlinie in einer Wasserlache stecken, aus der ihn Maier gerade noch rechtzeitig herausfischen konnte.