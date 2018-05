Grau, eintönig und dreckig – so sieht der Leipziger Westen Ende der 70er-Jahre aus. Dort, im Plagwitzer Industrieviertel, wächst Jürgen Gutjahr auf. Er ist damals 17. Punks gibt es noch nicht, dafür die "Bravo" und Westfunk: "Im Vergleich zu den anderen Sachen war Punk radikal. Und das hat mich sofort gereizt", erzählt Gutjahr rückblickend.

Auf der Suche nach Freiheit

Was Punk genau ist, weiß er noch nicht. Klar war nur eins: "Es war eine Verweigerung dem System, den Eltern und den Nachbarn gegenüber", so der heute 55-Jährige. Eine Lederjacke hat er damals noch nicht, dafür alte Klamotten von seinem Opa. Der Rest kommt aus dem Müll oder wird selbstgemacht. Jürgen will anders sein: "Für mich war die DDR absolute Tristes. Wenn du nicht linientreu warst, dann gab es im kreativen Bereich nicht viel zu tun. Das war der Auslöser zu sagen, ich mache jetzt einfach selbst etwas, das worauf ich Bock habe."

Geburtsstunde des Leipziger Punks

Die Band "Wutanfall" bei einem Auftritt in der Christuskirche in Halle, 1983. Bildrechte: Christiane Eisler Noch ist die Szene überschaubar. Schnell lernt Jürgen auf Konzerten Uwe und Andreas kennen. Da Punkmusik damals Mangelware ist, gründen sie kurzerhand ihre eigene Band: "Wutanfall". Ab sofort heißen die drei Chaos, Rotz und Typhus. Die erste Punkband Leipzigs ist geboren. Wie man ein Instrument spielt, weiß keiner von ihnen. Trotzdem geben sie im August 1981 ihr erstes Konzert im Leipziger Plattenbauviertel Möckern. Ein Dutzend Leute kommen. Chaos singt, Typhus spielt auf einer selbstgebastelten Gitarre und Rotz hämmert auf einem Schlagzeug aus Blechfässern, Gurkengläsern und Plastikeimern. Alte Röhrenradios bauen sie zu Lautsprechern um. Der Name Wutanfall war Programm: Am Ende des Auftritts schlägt Chaos das umgebaute Radio mit einer Axt kurz und klein. So etwas hatte man noch nicht gesehen – geschweige denn gehört.

Das war der Wahnsinn, ein infernaler Lärm. Die Wände waren Nass von Schweiß und Hitze und ich bin völlig ausgetickt. Chaos Sänger der DDR Punk-Band Wutanfall

Im Visier der Stasi: Repressionen und Brutalität

Schon zwei Wochen später findet ihr zweites Konzert statt. Die Besucherzahl hat sich verdreifacht. Mit der wachsenden Fangemeinde wird allerdings auch die Stasi auf die Gruppe und die Subkultur aufmerksam.

Fans von Wutanfall Bildrechte: Christiane Eisler Sie fängt an, verstärkt Informationen über die Szene zu sammeln. Wer als Punk auffällt, bekommt Probleme. 1981 werden zum ersten Mal Punks aufgrund ihres Aussehens festgenommen, verhört und registriert. Auch Chaos wird vorgeladen, schnell zum "Anführer" der Szene erklärt und eingeschüchtert.

Bei dem Verhör haben sie mir gesagt: ,Wenn du so weiter machst, können wir dir versprechen, dass dein Leben in der DDR vorüber ist.' Chaos DDR Punk-Band Wutanfall

Die Druckmittel der Stasi: Entzug des Führerscheins, Verweigerung einer Wohnung und das Ende der beruflichen Karriere. Für Chaos steht nun all das auf dem Spiel. Doch er macht weiter. Immer häufiger steht nun ein Überwachungswagen mit Stasi-Beamten vor dem Proberaum, Konzerte werden aufgelöst, Überwachung und Verhöre nehmen zu. "Es ging der Stasi um die Wiedereingliederung in das sozialistische Weltbild. Also Punk-Sein aufgeben und unterordnen", so Jakob Geisler, der sich intensiv mit den Akten zum Thema auseinandergesetzt hat und die Leipziger Ausstellung "Wutanfall: Die Punkband im Visier der Stasi" kuratiert.

Wutanfall 1983 mit Chaos, Zappa, Rotz und Typhus. Am 19. Mai 2018 - 35 Jahre später - erscheinen die Songs der Band als Neuauflage auf Vinyl. Bildrechte: Christiane Eisler Im Winter 1981/82 kommt personell Bewegung in die Band. Imad, ein Gitarrist aus der Szene, spielt ab Winter 1981/82 für wenige Monate in der Band. Doch es gibt Streit. Er steigt aus. Dafür stößt wenige Monate später Zappa hinzu. Er kommt aus dem "Wutanfall"-Umfeld, spielt Bass und wohnt in der besetzten Sternwartenstraße. Sein Dachboden wird zum neuen Proberaum. Zum festen Freundeskreis gehört auch Stracke. Er kennt die Texte, ist von Beginn an bei den Proben und Konzerten dabei und bald selbst fester Bestandteil von Wutanfall.

Die Jugend zum Feind