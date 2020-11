Wenn es Raachermannel nabelt un es sat kaa Wort drzu,

un dr Raach steigt an dr Deck nauf,

sei mr allezamm su fruh.

Un schie ruhig is in Stübel, steigt dr Himmelsfrieden ro,

doch im Harzen lacht's un jubelt's;

Ja, de Weihnachtszeit is do.