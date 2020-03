Jahrzehnte des Terrors Kontinuitäten rechter Gewalt

In den letzten Jahrzehnten ist viel darüber geschrieben worden, wie Verfassungsschutzbehörden und Landeskriminalämter der Bundesrepublik vielfach ausgerechnet von jenen Leuten nach 1945 aufgebaut wurden, die im Repressionsapparat der Nationalsozialisten an entscheidender Stelle (Reichssicherheitshauptamt u.a.) mitwirkten. Wer diese "Staatsdiener" waren oder sind? Ob sie wirklich auf dem Boden der neuen Demokratie stehen? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen beginnt erst gute 20 Jahre später und zeigt, wie sich die westdeutsche Gesellschaft langsam von den frühen komplizenhaft-braunen Verbindungen emanzipiert.

Das genau in dieser Phase sich neue Formen rechter Gewalt etablieren, mag auf den ersten Blick überraschen. Doch es ist genau dieses Wechselspiel, das für emanzipatorische wie rechtsradikale Dynamik sorgt. Ende der 1960er Jahre verzeichnet die NPD plötzlich einen rasanten Mitgliederzuwachs (bis zu 50.000 pro Jahr) und sie zieht mit 9,8 Prozent der Stimmen 1968 in den baden-württembergischen Landtag ein. Mithin eine Partei, die zu diesem Zeitpunkt ganz klar eine "Rassenpolitik" in Deutschland fordert und Migration als unzulässige "Vermischung von Menschenrassen" ablehnt.