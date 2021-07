Bildrechte: dpa

Konrad Duden Am 3. Januar 1829 kam Konrad Duden als Sohn des Eisenbahnbeamten Johann Konrad Duden und dessen Frau Julia auf dem Gut Bossigt in Lackhausen bei Wesel zur Welt.



Ab 1869 war er Gymnasialdirektor im thüringischen Schleiz. Doch seine Aufmerksamkeit galt nicht nur seinen Schülern. So gründete er 1871 den "Allgemeinen Bildungsverein", der sich der Erwachsenen- und Jugendbildung widmete. Duden hatte sich von Beginn seiner Lehrtätigkeit an akribisch die Besonderheiten und Auffälligkeiten der Ausdrucks- und Schreibweise seiner Schüler notiert. Da es eine einheitliche Rechtschreibung nicht gab, schrieb jede Institution und jeder Verlag nach seiner eigenen Orthographie. Die Lehrer mussten sich untereinander auf einen einheitlichen Standard einigen.



Dudens Ziel war es, diese Missstände durch eine regelnde und vereinfachende Rechtschreibung, die auch in Volksschulen gelehrt werden konnte, zu ersetzen. Das Ergebnis seiner Bemühungen gab er 1880 im Bibliographischen Institut Leipzig als "Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache" heraus, dem die Publikationen "Deutsche Rechtschreibung" von 1872 und "Anleitung zur Rechtschreibung" aus seiner Schleizer Zeit vorausgegangen waren.



Am 1. August 1911 ist Konrad Duden in Sonnenberg gestorben.