Das ambivalente Verhältnis zum Reichtum in der DDR untersucht Jens Giesecke, Historiker am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Er erzählt im Interview mit dem Deutschlandfunk: "Das Interessante ist, dass selbst in Wandlitz die Politbüromitglieder sehr viel Wert darauf legten, dass ihnen nichts davon, was sie dort an Annehmlichkeiten hatten, persönlich gehörte. Also die Fuhrparks für die Jagdausflüge, die Wochenendgrundstücke, die private Insel an der Ostsee, all das gehört nicht zum persönlichen Vermögen, insofern würde man sie nicht als reich in dieser Hinsicht bezeichnen. Aber gleichzeitig hatten sie eben die Möglichkeit, all diese Dinge zu nutzen, die natürlich nichts mit dem Lebensstandard der durchschnittlichen DDR-Bevölkerung zu tun hatten."

Verfallene HO Gaststätte in der DDR 1990. Bildrechte: IMAGO