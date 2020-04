Rolf Schrader, Gudrun Haarman, Ruza Orlean – sie sind, wie viele andere Kinder, vor dem Krieg geflohen und konnten ihm doch nicht entfliehen. Viele haben ihre Eltern, manche ihre ganze Familie verloren. Eine ganze Generation wurde geprägt von Hunger, Angst, Heimatlosigkeit.

Ohne Vorwarnung: Angriff auf Magdeburg

19. April 1945: Die Amerikaner stehen vor dem Magdeburger Dom. Das Kriegsende in der Elbestadt. Bildrechte: Stadtarchiv Magdeburg So auch Rolf Schrader. Für ihn und seine Schwester Brigitte Büchsler ist der Magdeburger Dom ein besonderer Ort. Hier wurden sie getauft und konfirmiert. Beide sind sie hineingeboren in die Zeit des Nationalsozialismus. Aufgewachsen sind sie im Krieg. 1945 sind sie gerade mal fünf und neun Jahre alt. Die vielen Luftangriffe auf ihre Heimatstadt haben sich in ihre Seelen eingebrannt. So auch der vom 16. Januar - als ohne Vorwarnung 350 britische Bomber plötzlich über der Stadt auftauchten.

Ohne die Lieblingspuppe in den Keller

"Als wir dann die Treppen runter sind, haben wir schon die ersten Bomben gehört", erinnert sich Rolf Schrader, der damals fünf Jahre alt war.

Wir sind Hals über Kopf in den Keller und haben überhaupt nichts mitgenommen, was uns irgendwie besonders wichtig war. Ich hatte einen kleinen Teddy, der mir wichtig war. Rolf Schrader erlebte den Bombenangriff auf Magdeburg 1945

Brigitte Büchsler als Kind. Bildrechte: Brigitte Büchsler Für seine Schwester Brigitte war es eine Puppe. "Die lag in einem Puppenwagen, der jeden Abend an der Korridortür stand. Die habe ich dahin gestellt und wenn Alarm war, angezogen und dann in den Keller runtergetragen. Aber am 16. Januar 1945 war Alarm und sehr schnell kamen dann schon die Bomben und der Puppenwagen blieb stehen."

Verlust von Kinderzimmer, Zuhause, Spielzeug

Brigitte Büchsler mit ihren Käthe-Kruse-Puppen Paulchen und Susi. Bildrechte: Hoferichter und Jacobs GmbH 20 Angriffe hatten die Geschwister schon überstanden. Aber diesmal herrscht Panik und Todesangst. Es ist die Magdeburger Schicksalsnacht. Die Innenstadt wird unwiederbringlich zerstört. Rolf und Brigitte verlieren ihr Zuhause, ihr Kinderzimmer, das Spielzeug. Trotz Feuersturm versucht die Familie noch zu retten, was zu retten ist.

Jähes Ende einer glücklichen Kindheit in Schlesien

Gudrun Haarmann war zehn, als sie Vater und Heimat verlor. Bildrechte: Hoferichter und Jacobs GmbH Schlesien Mitte Januar 1945. Gudrun Haarmann ist neun. Sie wächst in Brieg auf, einer Kleinstadt südöstlich von Breslau. Es ist eine behütete Kindheit. Die Ostfront ist Anfang Januar noch weit weg. Der Familie geht es gut. Die Eltern führen die "Luisen-Apotheke" im Ort. Gudrun Haarmann macht schon als Kind mit, mischt Kräuter, füllt Tropfen um, packt Pfefferminzplätzchen ab. Ende Januar 1945 ändert sich alles. Die Rote Armee ist auf dem Vormarsch Richtung Oder. Die Wehrmacht erklärt das nahegelegene Breslau zur Festung. Kinder, Frauen und Alte sollen auch aus Brieg evakuiert werden.

"Der 21. Januar war ein sehr kalter Tag, wir hatten Temperaturen von circa Minus 20 Grad Celsius, meine Schwester war im Bund Deutscher Mädel und kam von einem Einsatz wieder", erinnert sich Haarmann. "Und da sagte sie: 'Wir haben alte Leute zum Zug begleitet.' Da sprang mein Vater wie elektrisiert auf und sagte: 'Zieht euch an.' Und dann wurde ein Schlitten mit dem Gepäck beladen, meine zweijährige Schwester wurde in den Kinderwagen verpackt und dann ging es zum Bahnhof."

Abschied vom Vater

Der Vater bleibt zurück. Der Abschied vom Vater ist für alle sehr schmerzhaft. Ob sie sich jemals wiedersehen, ist ungewiss.

Wir haben geweint, geschrien und ihn nicht loslassen wollen, aber es musste halt sein. Gudrun Haarmann muss im Januar '45 ohne den Vater fliehen