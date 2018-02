Unschuldig verschleppt: Vom Speziallager Buchenwald ins sowjetische Arbeitslager

"Mein Bruder, mein Bruder" ruft Rudolf Butters dem sowjetischen Wachposten auf Russisch zu. Dieser weicht kurz zurück. Für einen flüchtigen Moment kann sich der 17-Jährige von seinem älteren Bruder Hans-Joachim verabschieden. Ein vorerst letztes Mal stehen sich beide auf dem Appellplatz des sowjetischen Speziallagers Buchenwald gegenüber - ahnungslos wo es für Rudolf Butters jetzt hingeht. "

"Pelzmützentransport"

"Pelzmützentransport": Durch sie haben die Deportationen von Buchenwald ihren Namen bekommen - die Pelzmützen der Wehrmacht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Truppenweise werden sie nun zum Verladebahnhof Buchenwald geführt, nacheinander aufgerufen und in Güterwagons gepfercht. Schätzungsweise 48 Mann passen in den Wagon, erinnert sich Rudolf Butters. Nasser Bretterboden, in der Mitte ein Holzofen. An der Stirnseite mehrere Holzpritschen auf zwei Etagen. Neben der Tür ein Loch für die Notdurft. In der Decke ein schmales Fenster, zusätzlich abgesichert mit Stacheldraht. Es ist eiskalt, trotz der neuen warmen Kleidung, die er vor wenigen Wochen von den sowjetischen Militärs bekommen hat: Eine schwere Winterjacke, eine Pelzmütze und Filzstiefel der Wehrmacht.

Bahnhof Buchenwald. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Erst am nächsten Morgen setzt sich der Zug in Bewegung. Rudolf Butters ist einer von 1086 Häftlingen, die am 8. Februar 1947 auf eine sechswöchige Fahrt ins Ungewisse geschickt werden. "Da dachte ich, das war’s", so der 88-Jährige. Es ist der sogenannte "Pelzmützentransport". Die Kopfbedeckung der Häftlinge gibt ihm den Namen. Nach welchen Kriterien sie ausgesucht werden, weiß damals keiner. Heute erklärt es sich Rudolf Butters so, dass die "Auswahl wohl nach Berufen getroffen wurde". Er war Maurerlehrling.

Wo alles begann: Das sowjetische Speziallager Buchenwald