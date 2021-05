Auch die Infrastruktur zur Bewältigung des Problems muss im Osten erst aufgebaut werden. Viele fühlen sich gedemütigt, wenn sie eine Nummer ziehen müssen, hinzu kommen lange Warteschlangen. Oft sind die Arbeitsämter in ehemaligen Kasernen oder Gebäuden der Staatssicherheit untergebracht – auch das, so sagt ein arbeitsloser Akademiker, befördert das Gefühl, "zur Verschiebemasse der Einheit zu gehören". Und auch wenn immer wieder gesagt wird, die Sanierung und Abwicklung der Betriebe sei unumgänglich für den Aufbau einer funktionierenden Marktwirtschaft, so verursacht der Gang der Dinge doch auch wachsenden Unmut in der Bevölkerung.