Klaus "Jenni" Renft Die populärste Untergrundband der DDR "Klaus Renft Combo"

Seit 53 Jahren gibt es die Musikgruppe Renft. Der Rockstar der DDR, Klaus "Jenni" Renft, ist am 9. Oktober 2006 an Lymphdrüsenkrebs gestorben. Seine Musik wird weitergespielt und in Leipzig gibt es seit zehn Jahren sogar die Renftstrasse. Die 1967 gegründete "Klaus Renft Combo" galt als die aufmüpfigste Band der DDR. Mit ihren Texten berührten die Musiker Tabuthemen. 1975 wurde die Band wegen "Beleidigung der Arbeiterklasse und Diffamierung der Staatsorgane" verboten. Die Jungs spielten im Untergrund weiter.