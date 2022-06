Es scheint eine Ironie des Schicksals zu sein, dass ausgerechnet die von vielen Ostmusikern angebeteten "Rolling Stones" dem fröhlichen Jugendleben ein Ende setzen. Das Konzert am 15. September 1965 auf der West-Berliner Waldbühne wird zum Fiasko. Nur eine knappe halbe Stunde dauert der Auftritt. Viel zu kurz, finden die Fans und lassen ihre Wut an den Sitzbänken aus. Es folgt eine Schlacht zwischen 21.000 Jugendlichen und 350 Polizisten.



Ängstlich verfolgen die Genossen aus Ost-Berlin die Vorkommnisse auf der anderen Seite der Mauer. Der Schuldige ist schnell gefunden: Die Beatmusik. Walter Ulbricht befindet sich im Urlaub, und es scheint, als hätte Erich Honecker, der Mann im Hintergrund, nur auf diesen Moment gewartet. Auf sein Drängen hin berät das Zentralkomitees über "Fragen der Jugendarbeit und das Auftreten des Rowdytums". Das Verhalten der Beatfans wird kriminalisiert und der Minister des Inneren beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, damit "Gammler in Arbeitslager eingewiesen werden" können. Die "staatlichen Finanzorgane" sollen nach Steuerhinterziehung bei den Gruppen fahnden, mit dem Ziel, den Musikern die Lizenz zu entziehen.

Das Flugblatt, das zur Demo am 31. Oktober 1965 aufrief. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dankbar greifen die Genossen in Leipzig die Empfehlung auf und verbieten sofort 44 Amateurbands, darunter die beliebten "Butlers". "Das war natürlich eine Zäsur", sagt der Musiker Klaus Renft. "Und das war ein Signal an die Jugend. Ende Oktober 1965 tauchten in Leipzig dann Flugblätter auf: 'BEATFREUNDE! WIR TREFFEN UNS AM 31.OKTOBER AUF DEM LEUSCHNERPLATZ ZUR DEMONSTRATION!'" Über 100 Volkspolizisten sind nach dem Auftauchen der Flugblätter im Einsatz, um der Verfasser habhaft zu werden. Polizisten in Zivil observieren die Stadt. Jeder Jugendliche, den sie bei einer öffentlichen Äußerung über das Beatverbot ertappen, wird zum Revier gebracht.

In den Vormittagsstunden des 31. Oktober 1965 treffen sich etwa 1.000 Beatfreunde auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Unter den Demonstranten sind die Musiker der "Butlers" und der Schriftsteller Erich Loest: "Da waren keine Spruchbänder und da waren keine Losungen, und da waren keine Rädelsführer, und die Jungs standen da ein bisschen, und ich bin überzeugt, nach einer Weile wären die still nach Hause gegangen." Klaus Renft erinnert sich so: "Plötzlich kam ein Polizeiauto mit vier Lautsprechern: 'Bürger, das ist eine illegale Ansammlung, bitte verlassen sie sofort die Straße!' Da haben wir uns auf den Bürgersteig gestellt. Da standen wir dann da wie die Heringe. Und es passierte wieder nichts." Was dann folgt, beschreibt Erich Loest in seinem Roman "Es geht seinen Gang":

Eine Minute später wurde uns ein seltenes Schauspiel geboten. Die Macht rollte über den Leuschnerplatz: vorn ein Jeep mit Polizeioffizieren, dahinter zwei Lastwagen mit aufgesessenen Bereitschaftspolizisten, im Zentrum ein Paradestück - ein Wagen, wie ein Elefant, das Fahrerhäuschen mit Sehschlitzen, wie ein Panzer, obendrauf eine Kuppel mit gedrungenem Rohr - ein Wasserwerfer. Erich Loest Es geht seinen Gang

Der Wasserwerfer treibt die Jugendlichen auseinander. Sie flüchten in die Gassen der Leipziger Innenstadt, verfolgt von Polizisten mit Hunden und Gummiknüppeln. 264 Personen werden – wie es in der Polizeisprache heißt – zugeführt. In einem sofortig eingeleiteten Strafverfahren werden 97 Jugendliche zu einem "mehrwöchigen beaufsichtigten Arbeitseinsatz als notwendige Erziehungsmaßnahme" in den Braunkohlentagebau Regis-Breitingen gebracht.

Die Demo ging von zwei Jugendlichen aus Markkleeberg aus, die mit einer Flugblattaktion zur Wiederzulassung der Beatbands aufriefen. Die Herkunft der Flugblätter ist bereits nach einer Woche geklärt worden. Am 7. November 1965 wird gegen zwei Brüder, Schüler einer Markkleeberger Oberschule, Haftbefehl erlassen.

BStU-Dokument zur Leipziger Beatdemo 1965 Bildrechte: BStU