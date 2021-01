Am verhängnisvollen 17. August ist es soweit. Peter Fechter und sein Freund Helmut sitzen in der Arbeitspause in einem kleinen Lokal unweit der Mauer. Sie trinken sich etwas Mut an, dann schleichen sie in ein gesperrtes Haus an der Zimmerstraße und verstecken sich. Durch eine Luke können sie die Berliner Mauer sehen. Es sind vielleicht 25 Meter bis in den Westen. Sie hören Geräusche. Sind es DDR-Grenzsoldaten? Sofort stürmen sie los - Peter Fechter vorneweg. Zu dieser Zeit geht der West-Berliner Kameramann Herbert Ernst in ein nahegelegenes Fotogeschäft. Seit dem Bau der Berliner Mauer hat Ernst viel zu tun. Für deutsche und internationale Sender dreht er Filme über die Geschehnisse im geteilten Berlin. Er will gerade neues Filmmaterial kaufen, als er Schüsse aus Richtung Mauer hört. Mit der Kamera in der Hand begibt er sich sofort dorthin.

DDR-Grenzsoldaten schaffen den sterbenden Peter Fechter nach 40 Minuten aus dem Todesstreifen. Bildrechte: BStU