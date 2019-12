Und so gab es hier und da in der Republik, im Rahmen von Faschingsveranstaltungen etwa, bereits die eine oder andere "Miss-Wahl". In einer Disco namens "Feuerwache" im Berliner Stadtbezirk Marzahn gab es im April 1986 dann eine Premiere im Arbeiter- und Bauernstaat. 26 junge Frauen wetteiferten in dem als "Kulturveranstaltung" deklarierten Wettbewerb um den Titel "Miss Frühling". Zweimal mussten sie sich an diesem Abend auf der Bühne präsentieren: einmal im "Tagesoutfit" (wie es damals hieß) und das zweite Mal im Badeanzug. Zwischendrin hatten die Veranstalter eine Fragerunde platziert, in der sich die Kandidatinnen möglichst originell vorzustellen hatten. Schließlich - das war der tiefere Grund der Runde - sollte jeder Anschein vermieden werden, dass in der "Feuerwache" eine Art "Fleischbeschauung" stattfinde.