Im Herbst 1980 aber war es in der DDR mit der Euphorie über die Sommerzeit und die internationale Verantwortung des sozialistischen Staates nicht mehr weit her. In einer knappen 16-zeiligen Meldung verkündete das "Neue Deutschland" Ende Oktober überraschend, in der DDR würden 1981 die Uhren nicht wieder vorgestellt. Aufgrund "wissenschaftlicher Gutachten, die der Regierung der DDR vorliegen", so führte das "Zentralorgan der SED" zur Begründung aus, sowie "der 1980 gemachten Erfahrungen sei es nicht zweckmäßig, das Experiment mit der Sommerzeit im nächsten Jahr zu wiederholen". Die Sommerzeit habe keinerlei ökonomische Vorteile gebracht, sondern nur "zusätzliche Kosten" verursacht.

Energieeinsparung? Fehlanzeige!

Und tatsächlich hat sich die Energieeinsparung an Strom während der Sommerzeit 1980 (etwa 100 Millionen Kilowattstunden nach Angaben des Ministerrats der DDR) an anderer Stelle wieder ausgeglichen: So nutzten die Bürger etwa die längeren Sommerabende zu Trips ins Grüne mit ihren Autos und verbrauchten weit mehr Benzin als in den Jahren zuvor.

Deutsch-deutsche Eiszeit?

In der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit sorgte die Kehrtwende der DDR für Irritationen und Verärgerung. Manche Politiker orakelten gar von einer neuen Eiszeit in den deutsch-deutschen Beziehungen, da in diesen Monaten die Ost-Berliner Regierung den Zwangsumtausch für bundesdeutsche Touristen eingeführt und Erich Honecker in einer Rede in Gera jeder Annäherung an den Klassenfeind im Westen eine scharfe Absage erteilt hatte.