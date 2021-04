Die olympischen Medaillengewinner (v.l) Wolfgang Behrendt, Klaus Richtzenhain, Eva-Maria ten Elsen machen mit ihren 46 DDR-Teamgefährten bei der Rückkehr von den Olympischen Spielen in Melbourne am 13. Dezember 1956 auf dem Flughafen in München Zwischenstadion. Bildrechte: dpa