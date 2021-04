1971 kam es bei einem Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen zum legendären Pfostenbruch vom Böckelberg. Als sich Gladbach-Stürmer Herbert Laumen nach einem Angriff am Netz des Gegnertors hochziehen wollte, brach das morsche Holz des linken Pfostens und begrub den Fußballer unter dem herabstürzenden Tor. Das Spiel musste vorzeitig beendet werden, der Gastgeberverein erhielt eine Geldstrafe von 1.500 Mark. Gladbach verlor die Partie, gewann im gleichen Jahr aber noch den Titel - als erster Club zum zweiten Mal in Folge. Seit diesem Tag gibt es keine Holztore mehr in der Bundesliga.

Herbert Laumen (Gladbach) liegt im Tornetz, nachdem er den berühmten Gladbacher Pfostenbruch verursacht hat. Bildrechte: imago/Sven Simon