Vor 60 Jahren kündigte US-Präsident John F. Kennedy einen bemannten Mondflug an und forderte die Sowjetunion zum Wettlauf heraus. Es war die Reaktion auf den sowjetischen Raumfahrt-Erfolg einen Monat zuvor, als Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch im All die Erde umkreist hatte. Den Wettlauf zum Mond allerdings sollten die Amerikaner gewinnen. Am 20. Juli 1969 betraten die US-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin (Foto) als erste Menschen den Erdtrabanten. Diesen Erfolg sollte der 1963 ermordete Kennedy nicht mehr erleben.

1907 bot sich den 181 Männern in Finnlands Parlament ein ungewohntes Bild: Zum ersten Mal nahmen 19 weibliche Abgeordnete in der heiligen Stätte Platz. Als erstes Land in Europa hatte Finnland ein Jahr zuvor (1906) das aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt. Die finnischen Frauen durften seitdem also wählen und auch selbst gewählt werden.