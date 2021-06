1956 eröffnete in Halle das erste Selbstbedienungsgeschäft der DDR. Der zur Konsumgenossenschaft gehörende Laden hatte eine komplett modernisierte Verkaufsfläche von 150 Quadratmetern. Fast 700 verschiedene Artikel wurden angeboten. Komplette Selbstbedienung herrschte in dem Laden trotzdem nicht. So gab es zwei Bedienungstheken, an denen Kunden Waren kaufen konnten, für die damals noch Bezugsscheine nötig waren. Noch im selben Jahr eröffnete ein weiterer Selbstbedienungsladen in Ost-Berlin. Während sich die bundesdeutsche Wirtschaft nach Kriegsende bald wieder erholte und 1949 der erste Selbstbedienungsladen in Hamburg öffnete, herrschten in der DDR nach wie vor Versorgungsengpässe. Die neu entstandenen Selbstbedienungsläden in der DDR sollten trotz Mangelwirtschaft neue Konsummöglichkeiten und wirtschaftlichen Aufschwung propagieren.

Selbstbedienungsläden sollten in der DDR eine neue Ära des Konsums einläuten, wie dieser Laden in Thüringen 1960. Bildrechte: dpa