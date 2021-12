Plakativ ausgedrückt: In Sachen AIDS schützte bis zur Wende die Mauer. Die eingeschränkte Reisefreiheit verhinderte den Kontakt mit dem tödlichen Virus: „Die Mauer war das Kondom der DDR", so lautete 1992 auch die Einschätzung der Deutschen AIDS-Hilfe auf ihrer Mitgliederversammlung in Weimar. 1982 wurden die ersten Fälle in Deutschland dokumentiert. Es dauerte eine ganze Weile dauern, bis auch in der DDR darüber gesprochen wurde, wie man sich am besten vor dem HI-Virus schützt. Dass so etwas überhaupt geschah, geht auf die Initiative des Immunologen Niels Sönnichsen zurück - was ihm den Spitznamen "Professor AIDS" einbringen sollte. Bereits 1981 erfuhr Sönnichsen erstmals von der zunächst rätselhaften neuen Krankheit.