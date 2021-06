1958 musste ein mit US-Soldaten besetzter Hubschrauber im Vogtland notlanden. Da das Militärflugzeug wiederrechtlich in das Lufthoheitsgebiet der DDR eingeflogen war, wurde die neunköpfige Besatzung von DDR-Behörden interniert. Die acht Offiziere und ein Feldwebel der amerikanischen 3. US-Panzerdivision wurden über zwei Wochen in einem Clubhaus in Karl-Marx-Stadt verhört. Anschließend standen sie in einer Villa in Dresden-Klotzsche unter Arrest. Nach wochenlangen Verhandlungen wurden die amerikanischen Armeeangehörigen in den Westen zurückgeführt. Am 19. Juli übergab sie der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in der DDR am Grenzübergangspunkt Töpen/Juchhöh.

