2001 erhielt die ostdeutsche SPD-Politikerin Regine Hildebrandt das Bundesverdienstkreuz, das seit 1951 u.a. für besondere soziale und politische Verdienste vergeben wird. Der damals amtierende Ministerpräsident Manfred Stolpe verlieh ihr die Auszeichnung, "... um ihr Wirken als Politikerin für Brandenburg, für den ganzen Osten und für das Zusammenwachsen von Ost und West zu würdigen". Hildebrandt war bekannt dafür, dass sie kämpferisch für die Belange der Menschen in Ostdeutschland eintrat und wurde vor allem wegen ihrer offenen und direkten Art geschätzt. Ihre politische Laufbahn hatte mit der Bürgerbewegung "Demokratie Jetzt" 1989 in der DDR begonnen. Bei den ersten freien Wahlen 1990, war sie in die Volkskammer gewählt worden und wurde Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in der Regierung von Lothar de Maizière. Nach der Wende war sie bis 1999 SPD-Landtagsabgeordnete und Sozialministerin in Brandenburg. 2001 verstarb sie an einer Krebserkrankung, 6 Monate nachdem sie das Bundesverdienstkreuz erhalten hatte.

Bildrechte: imago images / Detlev Konnerth