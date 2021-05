Erste Ausgabe der "Umschau"

1961 wurde das Magazin "Umschau" erstmalig im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Zu Beginn war die "Umschau" ein Wissenschaftsmagazin. Nach der Wiedervereinigung und mit der Gründung des MDR berichtet es vorangig über die Wirtschaft und das Leben in Ostdeutschland. Es ist das älteste, regelmäßig ausgestrahlte Magazin im deutschen Fernsehen. Moderiert wird die "Umschau" von Ana Plasencia. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Englands erste Frau im Weltraum

1991 flog Chemikerin Helen Sharman in einer kommerziellen sowjetisch-britischen Mission auf die Weltraumstation MIR. Sie war die erste Britin, die an einer Raumfahrtmission teilnahm. Helen Sharmans Aufenthalt im All dauerte sechs Tage. Helen Sharman (mittig) startet mit zwei Kosmonauten zur Weltraumstation MIR. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Uraufführung "Die neuen Leiden des jungen W."

1972 feierte Ulrich Plenzdorfs DDR-kritisches Stück "Die neuen Leiden des jungen W." Premiere am Landestheater in Halle. Eigentlich sollte daraus ein Film werden, doch das Drehbuch wurde nicht von der DEFA genehmigt. Es kritisiert die Zwänge und Regeln des DDR-Systems. In den nachfolgenden Jahren wurde es zum meistgespielten Bühnenwerk in DDR und BRD. Auf Grundlage des Theaterstücks schrieb Plenzdorf 1973 den gleichnamigen Roman, der zum Bestseller wurde und ihn weltberühmt machte.

Kann sich einer ein Leben ohne Jeans vorstellen? Jeans sind die edelsten Hosen der Welt. [...]

Ich meine, Jeans sind eine Einstellung und keine Hosen. Auszug aus dem Roman "Die neuen Leiden des jungen W."