In der DDR-Verfassung wurde die Gleichstellung von Mann und Frau bereits im Oktober 1949 festgeschrieben. Doch auch in der DDR waren Frauen nicht in allen Lebensbereichen gleichberechtigt. Bis zum Ende der DDR gab es im Politbüro des ZK nicht ein einziges weibliches Mitglied mit Stimmrecht und in den Ministerrat schafften es nur zwei Frauen. Erst vier Jahre nach der Wiedervereinigung wurde das Grundgesetz um einen weiteren Satz ergänzt. Seitdem heißt es: "Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin".

Im Artikel 3 (2) im Grundgesetz ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau rechtlich festgelegt. Bis heute wird an der tatsächlichen Gleichstellung der Frau gearbeitet. Bildrechte: IMAGO / bonn-sequenz