Reichsstrafgesetz verkündet

1871 verkündete Kaiser Wilhelm I. das neu erarbeitete Reichsstrafgesetz. Es war eines der ersten Gesetze nach Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Damit symbolisierte es einen wichtigen Schritt zum gesamtdeutschen Recht, da das deutsche Reich zuvor in unzählige Kleinstaaten aufgesplittert gewesen war. Vorgänger war das Preußische Strafgesetzbuch von 1851. Seine Grundzüge gelten bis heute im bestehenden Stafrecht. So unterteilt das Reichsstrafgesetz Straftaten in die noch heute gültigen drei Stufen: Verbrechen, Vergehen, Übertretung. Zusammen mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Reichsstrafgesetz damit die älteste noch gültige Rechtsschrift in Deutschland. In der DDR hingegen existierte bis 1990 ein eigenes Strafgesetzbuch, das harte Strafen gegen politisch motivierte Taten wie Republikflucht vorsah. Das Reichsstrafgesetz von 1871 war eines der ersten gesamtdeutschen Gesetze. Bildrechte: dpa

Eisenbahnunfall bei Leipzig

1960 kam es zu einem der schwersten Zugunglücke in der Geschichte der DDR. Am heutigen S-Bahnhof Leipzig Nord prallten zwei Personenzüge frontal zusammen, drei Zugwaggons wurden ineinander geschoben. Mindestens 54 Menschen starben, darunter auch die Eltern des berühmten Malers Neo Rauch. 240 weitere wurden verletzt. Grund für das Zugunglück war ein technischer Defekt. Weil die Stromversorgung fehlerhaft war, konnte eine Weiche nicht richtig gestellt werden. Der Fahrdienstleiter übersah diesen Fehler und die zwei Personenzüge wurden auf dasselbe Gleis gelenkt. In der Folge wurden Stellwerksmitarbeiter zu Zuchthausstrafen verurteilt. Die zerstörten Waggons nach dem Leipziger Zugunglück von 1960. Bildrechte: Gauck-Behörde Leipzig/BStU

