Mit der Unterzeichnung begründeten die USA zudem ihr Bündnis mit den Briten im Zweiten Weltkrieg. Der 14. August gilt deshalb als Wendepunkt in der US-Außenpolitik. Im Dezember 1941 traten die USA auf Seite der Aliierten in den Zweiten Weltkrieg ein.

Der Umriss der Erdkugel war nur zu erahnen, ebenso die Wolkendecke darüber. Und doch war es das erste jemals aufgenommene Bild der Erde aus dem Weltall. 40 Minuten hatte der Satellit "Explorer VI" gebraucht, um das Bild in 31.000 Kilometern Höhe aufzunehmen. Dabei schaffte die kleine Kamera an Bord ein Bildpixel pro Satellitenumdrehung. Mühsam mussten die Raumfahrttechniker die Pixel wieder zusammensetzen und weil die Verbindung instabil gewesen war, wies die fertige Aufnahme einige Lücken auf. Sie zeigte einen Teil des Pazifischen Ozeans. Am 28. September stellte die NASA das Bild bei einer Pressekonferenz vor. Die schlechte Qualität des Bildes sorgte bei vielen für Enttäuschung, einige Raumfahrtingenieure behaupteten gar, das Bild sei eine Fälschung.

Der US-amerikanische Satellit "Explorer VI" war am 7. August 1959 ins All gestartet und sollte den Geomagnetismus und Radiowellen in der höheren Atmosphäre untersuchen. Mit dem schummerigen Bild gelang den US-Amerikanern ein wichtiger Schachzug im "Wettlauf ins All".