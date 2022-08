Flugzeugabsturz in der DDR Schlimmstes deutsches Flugzeugunglück ereignete sich in der DDR

Am 14. August 1972 ereignete sich der erste Unfall eines Passagierflugzeugs der DDR-Airline Interflug mit Todesfolge. Gleichzeitig war es der bis heute folgenschwerste Flugunfall in Deutschland. An Bord waren viele Paare mit Kindern – auf dem Weg in den Sommerurlaub in Bulgarien. Der Flugzeugtyp galt als einer der sichersten Langstreckenflugzeuge der DDR und war erst zwei Jahre zuvor in Berlin eingeweiht worden.