Ich hab den Song 1986 geschrieben und eigentlich bei allen meinen Songs nur nach Worten gesucht, die irgendwie phonetisch funktionierten. Und dass die dann irgendwann so einen Sinn ergaben, das ist mir dann auch aufgefallen – später erst. Ich meine, das waren Umbruchszeiten, und insofern hat man schon in meine Texte einiges an Bedeutung reingelegt, was ich mir nie erträumt habe.

Aufgewachsen ist Norbert Leisegang gut behütet in Lütte, einem Dorf bei Potsdam. Das Elternhaus liberal geprägt, kirchlich orientiert. Mit seinen Geschwistern Hartmut, Norbert, Marion und Roland macht er bei Familienfeiern und in Kneipen Musik. 1980 gründen sie ihre erste Band namens "Jogger". Die Vier kommen super an, füllen alle Tanzsäle in Brandenburg. Ein Jahr später stuft sie das Komitee für Unterhaltungskunst ein, das in der DDR Genehmigungen für Schallplattenaufnahmen und öffentliche Auftritte erteilte.