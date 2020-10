Ein früher Sonntagmorgen auf dem Sportplatz in Wilmersdorf, Berlin/West: Greenpeace-Aktivisten bauen einen Heißluftballon auf. Zwei von ihnen haben einen spektakulären Plan: sie wollen über die Mauer in die DDR fliegen. "Und damit wollten wir gegen Atomwaffentests protestieren. Der Grund war, dass der Luftraum über Berlin von den vier Besatzungsmächten kontrolliert worden war. Und da alle vier Besatzungsmächte auch Atommächte waren, war das geteilte Berlin der einzige Ort auf der Welt, wo man gegen alle vier Atommächte gleichzeitig protestieren konnte.“ Monatelang haben die beiden Umweltschützer Gerd Leipold und John Sprange auf einer Wiese bei Aachen geübt, wie man den Ballon startet, lenkt und zur Erde herunterbringt. Unter streng konspirativen Bedingungen schmuggeln die Aktivisten den Ballon auf der Transitstrecke nach Berlin. 30 Jahre später, 2013, steht Gerd Leipold noch einmal an jenem Ort, wo einst die irrwitzige Ballonfahrt startete und erinnert sich: