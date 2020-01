Wie bei so vielem in der DDR, machte die sozialistische Ideologie auch vor der Berufsbildung nicht halt. Doch obwohl sie nach staatlichen Grundsätzen wie Parteilichkeit, Planwirtschaft und Zentralismus funktionierte, war sie im Wesentlichen kompatibel mit dem westdeutschen System. Das zeigte sich im Zuge der Wiedervereinigung: Der Übergang vom "sozialistischen Berufsbildungssystem" der DDR in das der Bundesrepublik verlief relativ geräuschlos.

Eine Ursache waren die gemeinsamen Wurzeln in der Vorkriegszeit. Sowohl in der Sowjetischen Besatzungszone als auch in der DDR orientierten sich die Grundprinzipien der Berufsbildung an die Berufsbildungsordnung des Deutschen Reiches seit 1900. Das galt ebenso für die Bundesrepublik, vor allem bei der Verbindung von Theorie und Praxis, also von Berufsschule und Betrieb.

Dies führte dazu, dass die DDR-Berufsbildung im Gegensatz zur Planwirtschaft insgesamt auch im Westen Anerkennung fand, freilich ohne die ideologische Erziehung der Jugendlichen. Durch das rasante Tempo der Wiedervereinigung im Laufe des Jahres 1990 blieben jedoch die meisten "Errungenschaften" auf der Strecke. Dazu gehörte zum Beispiel die Berufsausbildung mit Abitur, die eine einzigartige Verbindung zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung darstellte.