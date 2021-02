Radebeuler Karl-May-Festtagen 2019 Bildrechte: Stadt Radebeul

Am 30. März 1912 starb der ebenso berühmte wie auch belächelte und sogar abgelehnte Autor in Radebeul bei Dresden. Seine Werke erzielen bis heute weltweit hohe Auflagen und erfreuen sich einer riesigen Fangemeinde. Jedes Jahr in den Sommermonaten werden Karl Mays Geschichten auf unzähligen Freilichtbühnen in ganz Deutschland inszeniert und ziehen das Publikum in ihren Bann. In Radebeul kommen jedes Jahr tausende Besucher in die "Villa Shatterhand" und tauchen ein in das Leben des großen Erzählers Karl May.