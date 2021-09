Aber am nächsten Tag hatte sich die ganze Sache verändert. Die Presse war eingeschaltet worden. Woher die Mitteilung an die Zeitung gekommen ist, ist mir bis heute unklar. Die Presse wandte sich an dem Donnerstagnachmittag an das Regionalschulamt. Das wusste zu dem Zeitpunkt wohl auch noch nicht sehr viel oder gar nichts.

Als ich Freitag früh zum Unterricht gegangen bin, hatte die Freie Presse schon berichtet. Ohne mich zu fragen, ohne wahrscheinlich auch Schüler zu fragen. Die Zeitung hatte geschrieben, dass eine Lehrerin den Terroranschlag begrüßt hätte. Ich konnte nicht mal die Schule betreten, wurde sofort vom Schulleiter in sein Schulleiterzimmer beordert. Dort hat er mir dann gesagt, dass ich in keine Klasse mehr gehe, dass ich suspendiert sei, alles Weitere würde im Regionalschulamt geklärt. Als alleinerziehende Mutter, die als Lehrerin damals in Sachsen nicht besonders gut bezahlt worden ist, war es auch eine finanzielle, also eine existenzielle Sorge, wie wird das nun?

Was haben Sie damals gedacht? Fühlten Sie sich schuldig?

Petra Seedorff: Ich konnte es nicht begreifen. Wissen Sie, wenn man mit einer Sache konfrontiert wird, wo man denkt, das gibt's doch nicht, das ist doch nicht wahr, das stimmt doch nicht. Ich war völlig überfordert. Wenn man so viel wie ich mit Sprache umgeht, will man eigentlich durch Reden Sachen klären. So wollte ich an dem Freitag in die zehnte Klasse gehen und mit ihnen reden, was sie so sehr missverstanden hätten an jenem 12. September. Aber das durfte ich nicht. Es wurde mir verweigert. Aber ich dachte immer noch: Das wird sich klären. Das kann ja nur ein Missverständnis sein.

One World Trade Center. Bild von 2016 Bildrechte: IMAGO

Im Regionalschulamt hat man mir dann nur gesagt, es gehe um ordentliche oder außerordentliche Kündigung. Und es würde eine Untersuchung geben. Das Problem war aber, dass der Satz in der Presse war: Ich hätte den Terroranschlag begrüßt. Und so ein Satz klebt an einem wie ein alter Kaugummi.

Was haben Sie denn aber nun genau gesagt, können Sie sich nach 20 Jahren noch daran erinnern?

Petra Seedorff: Ich kann den Kontext wiedergeben, den ich mit den Schülern besprochen habe. Ich erklärte sinngemäß: Es war das erste Mal, dass so ein Anschlag in den USA, im eigenen Land, passiert. Also bezogen darauf, dass es in den USA keinen Krieg im Land gegeben hatte außer den Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Und dass sonst alle Kriege, in die die USA involviert waren, nicht im eigenen Land stattfanden. Und wenn dann "das erste Mal" durch "endlich" ersetzt wird, ist ein Satz derart entstellt und kriegt so eine völlig andere Note.

Konnten Sie später mit den Schülern, Kollegen oder Eltern dieses entstellte Zitat aufklären?

Petra Seedorff: Nein. Nie wieder habe ich jemanden aus dieser Klasse gesehen. Aber sie wurden über mich befragt. In einem MDR-Bericht aus der Zeit, den ich erst jetzt gesehen habe, sprachen Mädchen von mir, als sei ich gestorben. Also im Präteritum. Das war schon erschütternd. Und noch erschütternder war, dass diese befragten Mädchen gar nicht in der betroffenen Klasse waren und deshalb auch nicht in jener Stunde dabei waren. Unmittelbar an dem Freitag war es ganz schlimm. Ich wollte mich verkriechen, Luft anhalten. Einfach weg.

Ich bin versetzt worden nach Olbernhau. Es ging mir nicht gut an dem ersten Tag. Es sollte erst einmal eine Art Vorstellungsgespräch geben und nicht gleich Unterricht. Und ich dachte, jetzt kriegst du bestimmt gleich den Kopf gewaschen. Wie geht jetzt jemand anderes damit um? Aber der Schulleiter bat mich dann in sein Zimmer und das erste, was er sagte, war: "Bei mir an der Schule hätte es das so nicht gegeben, wie es Ihnen passiert ist." Und es waren dann auch zwei schöne Jahre in Olbernhau.

Waren damit der Vorwurf des Antiamerikanismus aus der Welt und Ihr Ruf wieder hergestellt? Die Suspendierung wurde ja zurückgenommen und Sie durften auch wieder als Lehrerin arbeiten.