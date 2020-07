Die Kobra, der herabschauende Hund oder der Sonnengruß: Mit diesen abstrakten Körperfiguren können die Entscheider der DDR bis in die 1980er Jahre nichts anfangen. Parteifunktionäre der SED und anderer Blockparteien sehen im Yoga in erster Linie eine religiöse Praxis, die im Widerspruch zu der marxistischen Theorie des Sozialismus steht.

Das entzog sich vor allem der Kontrolle. Es gab ja immer wieder so verschiedene Inspirationen, Modewellen: Surfen, Skaten, Bodybuilding, und da war die Angst groß, dass sich das durch die individuelle Praxis der Kontrolle entzieht. Also das ließ sich nicht organisieren, das ließ sich nicht steuern, also wollte man das möglichst verhindern. Auf Yoga trifft das eben auch zu."

Doch das Interesse an Yoga ist bei einigen DDR-Bürgern längst geweckt. Die gelernte Physiotherapeutin Inge Schönfelder ist eine der ersten, die Yoga schon Mitte der 1970er-Jahre in der DDR unterrichtet. Der Weg dorthin ist für sie mühsam. Ihr Wissen eignet sie sich durch Sendungen aus dem Westfernsehen und Bücher an. Doch die begehrte Yogaliteratur aus dem Westen ist schwer zu bekommen und die Autodidaktik hat ihre Tücken. Die genaue Art der Atemübungen ließ sich nur schwer via Buch vermitteln.