"Zeit, die nie vergeht": Ex-Perl-Sänger Barakowski ist tot

Rocksänger Michael Barakowski ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 63 Jahren, melden mehrere Zeitungen unter Berufung auf seine Bandkollegen. Barakowski hatte sich in einer Klinik in Sachsen-Anhalt offenbar mit Krankenhauskeimen infiziert, war ins Koma gefallen und nicht wieder aufgewacht.

Michael Barakowski auf einer MDR-Silvestergala 2009 in Stollberg Bildrechte: imago stock&people