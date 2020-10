Amt eines Bundesbeauftragten für Opfer der SED-Diktatur geplant

Gleichzeitig soll beim Deutschen Bundestag das Amt eines Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur eingerichtet werden. Im Gegenzug soll das bisherige Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen aufgelöst werden. Akteneinsicht für Bürger, Medien und Wissenschaft gemäß der spezialgesetzlichen Regelungen im Stasi-Unterlagengesetz soll unverändert gewährleistet bleiben - offenbar jedoch an weniger Standorten.

Christian Booß, Vorsitzender des Bürgerkomitees 15. Januar e.V. Bildrechte: MDR Christian Booß sieht das kritisch. Er ist Vorsitzender des Bürgerkomitees 15. Januar e.V.. Der 1991 aus verschiedenen Bürgerkomitees hervorgegangene Verein hat sich zum Ziel gesetzt, den Machtmissbrauch durch SED und Stasi aufzudecken. In Booß' Augen ist die Abschaffung des Stasi-Unterlagenbeauftragten keine Weiterentwicklung, sondern eine Zäsur in der Aufarbeitung der Geschichte der SED-Diktatur. Zwar sei der Gesetzentwurf deutlich nachgebessert worden, aber dass die Akten demnach mittelfristig an nur noch sechs Standorten in Ostdeutschland, konzentriert werden sollen, gefällt ihm nicht. Damit verlören sieben Regionen die Akten. Auch die Lagerung der Akten in überwiegend nicht klimatisierten Räumen und der daraus resultierende drohende Verfall findet nach seinen Aussagen keine Beachtung.

Nur der Inhalt von 520 Säcken rekonstruiert

Bereits im Januar war eine Debatte um zerrissene Stasi-Akten entbrannt: Im Herbst 1989 versuchten Stasi-Mitarbeiter verzweifelt, so viele Akten wie nur irgend möglich zu vernichten. Sie stopften sie in Reißwölfe und zerfetzten sie per Hand. Bürgerrechtler stoppten die Aktion der Geheimdienstler schließlich. Insgesamt blieben etwa 100 Regal-Kilometer Papiere unversehrt. Die zerrissenen Stasi-Akten füllten immerhin gut 16.000 Säcke.

Auch 30 Jahre nach der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR gibt es noch immer einen erheblichen Anteil der zerrissenen Akten. Rekonstruiert wurde nämlich bislang lediglich der Inhalt von 520 Säcken. Eine vergleichsweise lächerlich geringe Anzahl. "Aber wir geben nicht auf", gab sich der Bundesbeauftragte Roland Jahn in einem Interview mit der DPA Anfang des Jahres kämpferisch. "Die Stasi darf nicht im Nachhinein entscheiden, was die Menschen lesen dürfen und was nicht." Roland Jahn, Leiter der Stasiunterlagenbehörde BStU Bildrechte: imago/Horst Galuschka

Rekonstruktion per Computer ist ausgesetzt