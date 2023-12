Bisher hieß es: Fernsehfilme mit Gebärdensprache Fehlanzeige! Das wird jetzt anders. Ab Januar 2024 sendet das ERSTE den Tatort bzw. den Polizeiruf 110 am Sonntag um 20:15 Uhr mit Deutscher Gebärdensprache. Es ist die erste regelmäßige Serie im deutschen Fernsehen, die diesen barrierefreien Service für gehörlose Menschen bietet.

Dazu brauchen wir die Unterstützung der Gehörlosen-Community. Das neue Angebot soll die gehörlosen Menschen mitnehmen, es soll so verständlich wie möglich sein. Der MDR ist als Federführer zuständig für Gebärdensprachsendungen in der ARD. Uns ist wichtig, dass die Gestaltung und Übersetzung optimal sind. Deshalb befragen wir die gehörlosen Menschen mit Unterstützung der Gehörlosenzeitung – selbstverständlich in Gebärdensprache.