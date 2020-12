Tatsächlich sind Fernsehfilme mit Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) eine Herausforderung: Die filmische Gestaltung muss weiter ihre visuelle Wirkung entfalten können. Gleichzeitig werden Dialoge und Gespräche für taube Zuschauerinnen und Zuschauer übersetzt. Sprechen mehrere Personen, ist es für Gehörlose schwer zu unterscheiden, welche Rolle gerade übersetzt wird.

Gebärdendolmetscherin Katrin Floss in Aktion. Sie übersetzt auch die "Drei Haselnüsse".

Gebärdendolmetscherin Katrin Floss in Aktion. Sie übersetzt auch die "Drei Haselnüsse".

Gebärdendolmetscherin Katrin Floss in Aktion. Sie übersetzt auch die "Drei Haselnüsse". Bildrechte: MDR/Georg Schmolz

Die Märchen im Schnitt. Die Dolmetscherinnen und Dolmetscher werden ins Bild eingefügt und die Farbbalken unterlegt. Alles unter den kritischen Augen von Dolmetscherin Carla Vogel. Bildrechte: MDR/Georg Schmolz

Damit können nun auch mehrere Personen auseinander gehalten werden.

Der MDR hat in aufwändigen Tests und gemeinsam mit gehörlosen Kindern und Expertinnen eine Gesamtlösung entwickelt, die beidem, dem Visuellen und dem Verstehen, was die Personen sagen, gerecht wird. Damit bietet der MDR seine Programmvielfalt für alle an.