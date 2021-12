Als studierte/-r Informationstechniker/-in kommst du in den beiden Hauptabteilungen Medienproduktion und Technische Infrastruktur zum Einsatz. Im Bereich Medienproduktion übernimmst du Aufgaben in der Produktionstechnik für die Broadcastaufgaben (Radio und Fernsehen) sowie für Teile der trimedialen Aufgabenstellungen in Leipzig und Halle. In unserer Hauptabteilung für Technische Infrastruktur planst, betreibst und managst du u.a. die IT-Infrastruktur für die Medienproduktion und die Programmverbreitung. Dabei stellst du die technische Infrastruktur, wie z.B. Server- und Speichersysteme oder IT-Anwendungen, bereit und sorgst so für einen reibungslosen Programmablauf.