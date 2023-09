Am 17. Juni 1950 war Oskar Linke auf dem Heimweg ins südthüringische Gleimershausen, nachdem er im benachbarten Haselbach an einem Vortrag teilgenommen hatte. Auf dem Rücksitz seines NSU-Motorrads saß seine zehnjährige Stieftochter Gabriele. Wegen eines geplatzten Reifens musste er das Motorrad mitten in der Nacht durch das Haseltal schieben. Um halb drei sah Gabriele auf einer Wiese etwas, das sie zunächst für Rehe hielt. Als sich die Linkes heranpirschten, um sie besser zu beobachten, erkannte Oskar Linke jedoch zwei Gestalten in dicken metallischen Overalls. Sie standen vor einem glänzenden Objekt mit 15 Metern Durchmesser und zweieinhalb Metern Höhe. Es erinnerte Oskar Linke von der Form her an eine Wärmflasche. Nach einer Weile bemerkten die Gestalten die Linkes und stiegen in ihre Wärmflasche, die heulend in den Nachthimmel entschwand. Soweit der Bericht Oskar Linkes, den seine Stieftochter 2014 noch einmal mündlich bestätigte.